Зеленський зателефонував Байдену: домовилися про посилення санкцій

Президент України Володимир Зеленський 13 квітня провів телефонні переговори зі своїм американським колегою Джозефом Байденом. Про підсумки гарант розповів у своєму Twitter.

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"Дали оцінку російським військовим злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій", - повідомив Зеленський.

Попереднього разу президенти телефонували 30 березня. Відомо, що тоді розмова тривала близько години. Крім того, минулого разу лідери домовилися, що США нададуть Україні 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги. Байден пообіцяв посилювати санкції проти РФ та збільшувати допомогу Україні, зокрема гуманітарну.

Незабаром президент США підписав два закони, які передбачають запровадження додаткових санкцій щодо Росії та Білорусі.