Зеленський провів годинну телефонну розмову з Байденом: домовилися про нову фіндопомогу та санкція проти РФ

Президент України Володимир Зеленський 30 березня провів телефонні переговори зі своїм американським колегою Джозефом Байденом. Про це український лідер повідомив у своєму Twitter.

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Відомо, що президенти говорили телефоном не менше ніж годину. Обговорювали низку важливих тем для України. Зеленський розповів Байдену, яка зараз ситуація на фронтах.

"Поділився оцінкою ситуації на полі бою і за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - розповів президент України, коментуючи розмову з Байденом.

У Білому домі повідомили основні домовленості, до яких прийшли лідери. Зокрема, США нададуть Україні 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги. Байден пообіцяв посилювати санкції проти РФ та збільшувати допомогу Україні, зокрема гуманітарну.

Коментуючи попередні переговори з президентом США, Зеленський повідомляв, що він говорив Байдену, що американський президент може зробити більше для України у цій війні. Ідеться про те, що США можуть вплинути на рішення НАТО, щоб альянс вирішив закрити небо над Україною.

Водночас НАТО все ще відмовляється вводити безпольотну зону над Україною.