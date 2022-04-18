Зеленський упевнений, що Байден вирішить приїхати до України, — The Times

Президент Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Джозеф Байден врешті-решт прийме рішення про візит до України, аби на власні очі побачити всі наслідки російської агресії. Таку заяву голова держави зробив у коментарі виданні The Times.

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"Я думаю, що він буде (приїде – Delo.ua). Я маю на увазі його рішення, звичайно. Крім того, від ситуації з безпекою багато залежить — я маю на увазі це, але я думаю, що він лідер Сполучених Штатів, і тому він повинен приїхати сюди, щоб побачити", — сказав Зеленський.

Наразі Білий дім обмірковує, чи відправити високопоставленого чиновника до Києва на знак підтримки, однак про Байдена мова не йде. Речниця Білого дому Джен Псакі прямо заявила, що президент Байден не має планів вирушити до України.

Американський лідер цікавився візитом до України ще у березні, коли був у Польщі. Тоді, за даними американських ЗМІ, Байдену не дозволила перетнути кордон і потрапити до України його служба безпеки.

Напередодні стало відомо, що в Україну може приїхати високопосадовець США, невдовзі Байден заявив, що хотів би особисто відвідати Україну.

Тим часом інші лідери активно приїжджають до Києва. Нещодавно в Україну приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.