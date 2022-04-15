У Білому домі не планують візит Байдена до України

Наразі президент США Джозеф Байден не має планів вирушити до України, незважаючи на бажання особисто побачити наслідки злочинів російських солдатів.

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Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час запису подкасту PodSaveAmerica.

У Псакі запитали, чи розглядають у Білому домі організацію візиту президента Байдена до Києва. Вона відповіла: "Ні, ми не плануємо візит президента в Україну".

Американський президент цікавився візитом до України ще у березні, коли був у Польщі. Тоді, за даними американських ЗМІ, Байдену не дозволила перетнути кордон і потрапити до України його служба безпеки.

Напередодні стало відомо, що в Україну може приїхати високопосадовець США, невдовзі Байден заявив, що хотів би особисто відвідати Україну.

Тим часом інші лідери активно приїжджають до Києва. Нещодавно в Україну приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.