Конгресс США планирует предоставить Украине помощь почти на $ 40 млрд

В Конгрессе США демократы предлагают проголосовать за пакет помощи Украине на 39,8 млрд долларов во вторник, 10 мая.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Демократической партии США.

Издание отмечает, что Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 миллиардов долларов на военную помощь.

Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиардов долларов. Источники агентства сообщили, что новое предложение включает дополнительные 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарную помощь.

"Палата представителей может принять план, который превышает запрос президента Джо Байдена в прошлом месяце, уже во вторник, и лидеры Сената заявили, что они также готовы действовать быстро", - сообщает Reuters.

Как сообщает Bloomberg решение быстро согласовать помощь было принято после того, как в Белом доме заявили, что денег на поставки оружия для Украины хватит до третьей недели мая.

Чтобы ускорить процедуру, в Палате представителей согласились проголосовать за этот документ отдельно от другого запроса Байдена – на деньги для борьбы с коронавирусом. Следующим шагом должно стать голосование в Сенате.

Отметим, Байден предложил Украине пакет помощи в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

Напомним, 9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.