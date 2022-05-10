Конгрес США планує надати Україні допомогу майже на $40 млрд

У Конгресі США демократи пропонують проголосувати за пакет допомоги Україні на 39,8 млрд. доларів у вівторок, 10 травня.

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Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела у Демократичній партії США.

Видання зазначає, що Байден запросив у Конгресу 33 мільярди доларів на підтримку України, зокрема понад 20 мільярдів доларів на військову допомогу.

Сума допомоги зросла з 33 до 39,8 мільярда доларів. Джерела агентства повідомили, що нова пропозиція включає додаткові 3,4 мільярда доларів на військову допомогу та 3,4 мільярда доларів на гуманітарну допомогу.

"Палата представників може ухвалити план, який перевищує запит президента Джо Байдена минулого місяця, вже у вівторок, і лідери Сенату заявили, що вони також готові діяти швидко", - повідомляє Reuters.

Як повідомляє Bloomberg рішення швидко узгодити допомогу було ухвалено після того, як у Білому домі заявили, що грошей на постачання зброї для України вистачить до третього тижня травня.

Щоб прискорити процедуру, у Палаті представників погодилися проголосувати за цей документ окремо від іншого запиту Байдена – на гроші для боротьби з коронавірусом. Наступним кроком має стати голосування у Сенаті.

Зазначимо, Байден запропонував Україні пакет допомоги у розмірі 33 мільярди доларів, у тому числі понад 20 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги.

Нагадаємо, 9 травня 2022 року президент США Байден підписав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), який спрощує процедуру постачання озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, до країн Східної Європи, у 2022-му. 2023 року.