США проголосуют за дополнительные 40 млрд долларов помощи Украине, - Госдеп

США проголосуют за дополнительные 40 миллиардов долларов помощи Украине. Это будет сделано для подтверждения приверженности Вашингтона продолжать поддержку Киева в войне против Российской Федерации.

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Об этом сообщил Госсекретарь Энтони Блинкен во время брифинга по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.

По его словам, новый пакет помощи будет обязательно одобрен. Таким образом Штаты подтвердят свою готовность продолжать поддерживать Украину.

"США проголосуют за дополнительный бюджет в 40 млрд долларов для Украины", - сказал Энтони Блинкен.

Напомним, в Офисе президента ожидают, что на следующей неделе Сенат США примет решение о новом пакете поддержки Украины на 40 млрд долларов. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки.