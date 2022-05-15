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США проголосуют за дополнительные 40 млрд долларов помощи Украине, - Госдеп
США проголосуют за дополнительные 40 миллиардов долларов помощи Украине. Это будет сделано для подтверждения приверженности Вашингтона продолжать поддержку Киева в войне против Российской Федерации.
Об этом сообщил Госсекретарь Энтони Блинкен во время брифинга по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.
По его словам, новый пакет помощи будет обязательно одобрен. Таким образом Штаты подтвердят свою готовность продолжать поддерживать Украину.
"США проголосуют за дополнительный бюджет в 40 млрд долларов для Украины", - сказал Энтони Блинкен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Офисе президента ожидают, что на следующей неделе Сенат США примет решение о новом пакете поддержки Украины на 40 млрд долларов. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки.