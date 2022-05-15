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США проголосують за додаткові 40 млрд доларів допомоги Україні, - Держдеп

Ентоні Блінкен, США, Штати, допомога Україні, фінансова допомога
Фото: Getty Images

США проголосують за додаткові 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Це буде зроблено для підтвердження прихильності до Вашингтона продовжувати підтримку Києва у війні проти Російської Федерації.

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Про це повідомив Держсекретар Ентоні Блінкен під час брифінгу за підсумками зустрічі Міністрів закордонних справ країн НАТО в Берліні.

За його словами, новий пакет допомоги буде обов'язково схвалений. Таким чином, Штати підтвердять свою готовність продовжувати підтримувати Україну.

"США проголосують за додатковий бюджет у 40 млрд доларів для України", - сказав Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, в Офісі президента очікують, що наступного тижня Сенат США ухвалить рішення про новий пакет підтримки України на 40 млрд доларів. Як і подальше посилення санкцій щодо російського агресора та нарощування оборонної підтримки.

Автор:
Анастасія Дєдковська