США проголосують за додаткові 40 млрд доларів допомоги Україні, - Держдеп

США проголосують за додаткові 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Це буде зроблено для підтвердження прихильності до Вашингтона продовжувати підтримку Києва у війні проти Російської Федерації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив Держсекретар Ентоні Блінкен під час брифінгу за підсумками зустрічі Міністрів закордонних справ країн НАТО в Берліні.

За його словами, новий пакет допомоги буде обов'язково схвалений. Таким чином, Штати підтвердять свою готовність продовжувати підтримувати Україну.

"США проголосують за додатковий бюджет у 40 млрд доларів для України", - сказав Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, в Офісі президента очікують, що наступного тижня Сенат США ухвалить рішення про новий пакет підтримки України на 40 млрд доларів. Як і подальше посилення санкцій щодо російського агресора та нарощування оборонної підтримки.