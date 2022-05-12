Байден звинуватив Росію у нестачі продовольства у світі

Президент США Джо Байден заявив, що через вторгнення Росії в Україну в США почали зростати ціни, а у світі стало бракувати продовольства. Про це пише CNN.

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"Америка бореться на два фронти... Усередині - це інфляція та зростання цін. За кордоном - це допомога українцям у захисті нашої демократії та годівлі тих, хто залишився голодним у всьому світі, бо існують звірства росіян... І американські фермери розуміють, Що Путінська війна відрізала критично важливі джерела їжі", - сказав президент США виступаючи в Канкакі, Штат Іллінойс.

Байден також зазначив, що якщо українське зерно не буде експортовано, дуже багато людей в Африці помре від голоду, оскільки Україна є важливим постачальником продовольства в низку Африканських країн.

Нагадаємо, Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільськогосподарськими культурами 7,1 мільйона га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 мільйона га.