Байден обвинил Россию в нехватке продовольствия в мире

Президент США Джо Байден заявил, что из-за вторжения России в Украину в США начали расти цены, а в мире стало нехватать продовольствия. Об этом пишет CNN.

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"Америка борется на два фронта... Внутри - это инфляция и рост цен. За рубежом - это помощь украинцам в защите нашей демократии и кормлении тех, кто остался голодным во всем мире, потому что существуют зверства россиян... И американские фермеры понимают, что путинская война отрезала критически важные источники пищи", - сказал президент США выступая в Канкаки, Штат Иллинойс.

Байден также отметил, что если украинское зерно не будет экспортировано очень много людей в Африке умрет от голода, поскольку Украина является важным поставщиком продовольствия в ряд Африканских стран.

Напомним, Украина в ходе посевной-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 миллиона га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 миллиона га.