Конгресс США утвердил дополнительную помощь Украине на $ 40 млрд

Палата представителей Конгресса США вечером во вторник, 10 мая, проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму почти 40 миллиардов долларов из-за развязанной Россией войны.

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Об этом сообщает Reuters.

Палата представителей приняла законопроект 368 голосами. 57 выступили против, причем каждый такой голос исходил от республиканцев.

Теперь документ направляется в Сенат, который, как ожидается, будет действовать быстро, после чего он будет передан президенту Джо Байдену для подписания.

Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиардов долларов. Документ включает дополнительные 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарную помощь.

Отмечается, что документ также включает увеличение финансирования полномочий президента до 11 миллиардов долларов. Такое решение позволит администрации Байдена отправлять военную технику и оружие из запасов США, что является один из основных способов оперативных поставок Украине военной техники.

Отметим, Байден предложил Украине пакет помощи в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

Напомним, 9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.