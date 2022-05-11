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Конгресс США утвердил дополнительную помощь Украине на $ 40 млрд
Палата представителей Конгресса США вечером во вторник, 10 мая, проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму почти 40 миллиардов долларов из-за развязанной Россией войны.
Об этом сообщает Reuters.
Палата представителей приняла законопроект 368 голосами. 57 выступили против, причем каждый такой голос исходил от республиканцев.
Теперь документ направляется в Сенат, который, как ожидается, будет действовать быстро, после чего он будет передан президенту Джо Байдену для подписания.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиардов долларов. Документ включает дополнительные 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарную помощь.
Отмечается, что документ также включает увеличение финансирования полномочий президента до 11 миллиардов долларов. Такое решение позволит администрации Байдена отправлять военную технику и оружие из запасов США, что является один из основных способов оперативных поставок Украине военной техники.
Отметим, Байден предложил Украине пакет помощи в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.
Напомним, 9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.