Путин готовится к затяжному конфликту и его цели простираются за пределы Донбасса, - разведка США

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс представила доклад о планах Путина и перспективах войны в Украине.

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По данным разведки США, Путин готовится к затяжному конфликту и его цели простираются далеко за пределы Донбасса. Помимо захвата Донецкой и Луганской областей и взятия под контроля Херсона, российские войска потенциально захотят продлить сухопутный мост в Приднестровье. Об этом передает The Guardian.

Следующий месяц боевых действий будет иметь большое значение, поскольку Россия попытается активизировать свои усилия.

Она отметила, что для достижения своих целей президенту РФ, вероятно, придется объявить военное положение и всеобщую мобилизацию. Таким образом Путин, вероятно, объявит военное положение в РФ на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине

Касательно применения ядерного оружия в США считают, что Путин решится на такой шаг только в том случае, если почувствует, что Россия сталкивается с экзистенциальной угрозой.

При этом США не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта в краткосрочной перспективе.

Напомним, что в Минобороны Британии назвали Путина "настоящим нацистом".