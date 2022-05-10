Путін готується до затяжного конфлікту і його цілі тягнуться за межі Донбасу, - розвідка США

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс представила доповідь про плани Путіна та перспективи війни в Україні.

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За даними розвідки США, Путін готується до затяжного конфлікту і його цілі сягають далеко за межі Донбасу. Окрім захоплення Донецької та Луганської областей та взяття під контроль Херсона, російські війська потенційно захочуть продовжити сухопутний міст у Придністров'ї. Про це повідомляє The Guardian.

Наступний місяць бойових дій матиме велике значення, оскільки Росія намагатиметься активізувати свої зусилля.

Вона зазначила, що для досягнення своєї мети президенту РФ, ймовірно, доведеться оголосити військовий стан та загальну мобілізацію. Таким чином Путін, ймовірно, оголосить воєнний стан у РФ на тлі безуспішної "спецоперації" в Україні.

Щодо застосування ядерної зброї в США вважають, що Путін зважиться на такий крок лише у тому випадку, якщо відчує, що Росія стикається з екзистенційною загрозою.

При цьому США не бачать "життєздатного переговорного шляху" для врегулювання конфлікту у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, що у Міноборони Британії назвали Путіна "справжнім нацистом".