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Путин недооценил сопротивление Украины, что привело к снижению возможностей армии РФ, - разведка Британии
Просчет страны-агрессора РФ по войне в Украине привел к значительным потерям и снижению возможностей армии России.
Об этом говорится в отчете разведки Британии.
В ведомстве подчеркивают, что недооценка Россией сопротивления Украины и ее планирование по "наилучшему сценарию" привели к очевидным оперативным ошибкам, не позволив президенту РФ Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде 9 мая
По данным разведки, весьма вероятно, что план вторжения РФ был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Это предположение побудило силы РФ попытаться провести начальную фазу операции способом, предназначенным для достижения быстрой победы с минимальными затратами, считает разведка.
Этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативной концентрации России.
Напомним, ранее в разведке Британии заявили, что российские запасы высокоточных боеприпасов сильно истощены, поэтому РФ вынуждена использовать в Украине легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются.