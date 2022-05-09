Мобилизацию не объявил: что сказал Путин в своей речи на 9 мая

Сегодня лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин вылез из своего бункера и выступил на параде к 9 мая. Вопреки прогнозам, Путин ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию.

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Путин заявил, что страны НАТО не захотели услышать Россию и у них были совершенно другие планы и якобы альянс хотел напасть на РФ.

Поэтому страна-агрессор испугалась и напала на Украину. Путин в очередной раз повторил, что столкновение с украинцами было неизбежно.

Его речь как всегда была наполнена ненавистью к нашей стране и украинцам, которых он в лучших традициях русской пропаганды называл "неонацистами" и "бандеровцами".

Кроме того, лидер страны-агрессора назвал военное вторжение в Украину "вынужденным решением".

При этом, обращаясь к армии оккупантов, Путин впал в старческий маразм и заявил, что они "сражаются на своей земле", забывая, что российская армия вторглась на территорию суверенной Украины.

Также российский диктатор заявил, что страна-агрессор никогда не откажется от "своих ценностей", а все остальные от этих "ценностей" отказались.

Также Путин рассказал о потерях армии оккупантов, назвав "гибель каждого солдата и офицера невосполнимым горем".