"Скоро в Украине будет два дня победы, а у кого-то не останется ни одного": Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом, отметив, что сейчас Россия повторяет ужасающие преступления нацистской философии на территории Украины.

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Об этом говорится в видеообращении главы государства.

"Мы деремся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более 8 миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы, а у кого-то не останется ни одного", — заявил президент.

Также Зеленский отметил, что Российская Федерация пытается присвоить победу себе, забывая об огромном вкладе Украины.

"Мы не говорим "можем повторить". Хотеть повторить 2194 дня войны может только безумный. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они", — сказал президент.

Напомним, в Минобороны заявили, что 9 мая в Украине могут произойти провокации или активизации обстрелов со стороны России, потому что для оккупантов важно продемонстрировать хоть какую-то "победу" в этот день.