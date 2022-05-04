В Минобороны заявили о готовности к российским провокациям 9 мая

9 мая в Украине не исключены провокации или активизация обстрелов со стороны России, так как для оккупантов важно продемонстрировать хоть какую-то “победу” в этот день.

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Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то определенных провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", - сказал он.

В Минобороны убеждены, что к 9 мая Россия стремится достичь определенных результатов.

"РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей - а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, - эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", - сообщил Мотузяник.

Также он добавил, что не владеет информацией о возможном проведении Россией парада в Мариуполе 9 мая.

"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия, парад пленных или еще что-то придумают. Более детально относительно того, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе, я не знаю", - сказал Мотузяник.

По данным Минобороны, командование российских войск пытается усилить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также развить наступление на отдельных участках на Запорожском и Криворожском направлениях.

"С этой целью противник производит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", — подчеркнул Мотузяник.

Отметим, российские оккупанты готовят "парад" в разрушенном Мариуполе. С этой целью производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся российских боеприпасов.