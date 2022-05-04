У Міноборони заявили про готовність до російських провокацій 9 травня

9 травня в Україні не виключені провокації чи активізації обстрілів з боку Росії, бо для окупантів важливо продемонструвати хоч якусь “перемогу” цього дня.

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Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не тільки бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо на якісь певні провокації чи активізації обстрілів з боку російської армії", - сказав він.

У Міноборони переконані, що до 9 травня Росія прагне досягти певних результатів.

"РФ, навіть якщо не досягне своїх стратегічних цілей - а вона їх не досягла станом на сьогодні, - ці перемоги може вигадати і показати по телебаченню. Це для них не є проблемою", - повідомив Мотузяник.

Також він додав, що не володіє інформацією про можливе проведення Росією параду у Маріуполі 9 травня.

"РФ любить проводити паради. Ви пам'ятаєте, у Донецьку вони вже проводили подібні заходи, парад полонених або ще щось вигадають. Більш детально щодо того, що вони зараз планують зробити у Маріуполі, я не знаю", - сказав Мотузяник.

За даними Міноборони, командування російських військ намагається посилити темпи наступальної операції на сході України, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також розвинути наступ на окремих ділянках на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

"З цією метою противник проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення", - наголосив Мотузяник.

Зазначимо, російські окупанти готують "парад" у зруйнованому Маріуполі. З цією метою проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих і російських боєприпасів, що не розірвалися.