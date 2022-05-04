У Запорізькій області росіяни перевдягаються у форму ЗСУ та готують провокації

Військові російської армії розпочали масове пошиття та перевдягання у форму Збройних сил України у місті Токмак Запорізької області, щоб провести провокації у регіоні.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Не виключено здійснення провокативних дій такими "розрядними" підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення", - розповів речник командування "Південь".

Зазначимо, що на Херсонському та Миколаївському напрямках противник продовжує інженерне удосконалення своїх позицій. При цьому активних наступальних дій ворог не веде.

Загарбники продовжують проводити обстріл артилерією та броньованою технікою.

Раніше Державне бюро розслідувань затримало 12 осіб за підозрою у підготовці провокацій до 2 травня. У них знайшли велику кількість автоматів, кулемети, гранати та прапори з комуністичною символікою.