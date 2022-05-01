СБУ зловила російську ДРГ, яка планувала збити пасажирський літак

Служба безпеки України нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу росіян — агенти генштабу збройних сил Росії готували теракт, плануючи збити літак над територією Росії чи Білорусі.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

В атаці на повітряне судно окупанти планували звинуватити Україну та наших партнерів. Для здійснення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger. Щоб викрасти та приховано вивезти за кордон іноземне ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі.

«До складу ворожої ДРГ входило дві особи з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерєв, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії та має позивний «Морпіх». Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів на Одещині, за що перебуває у розшуку», — зазначили в СБУ.

За завданням Тютерьова, ворожі агенти намагалися встановлювати зв'язки із представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування «довірчих» відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію про позиції та переміщення окупаційних підрозділів так званих «кадировців». Надалі російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для незаконного отримання іноземного ПЗРК та його передачі до країни-агресора.

«Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів. Наразі тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин викритого злочину та притягнення до відповідальності його організаторів. Водночас із викриттям зазначених злочинних планів СБУ викрила факти, що засвідчують суттєвий рівень деградації розвідслужб РФ», - додали у Службі безпеки.

Серед іншого вдалося встановити, що «Морпіх» брехав своєму керівництву про успіхи в Україні та давав підконтрольній йому ДРГ завдання фальшування теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито «напад на блокпост сил ТРО».

Нагадаємо, раніше Служба безпеки Українизапобігла діяльності ворожої агентури, яка збирала розвідувальні дані про оборонні рубежі українських військ та дислокацію літаків ЗСУ.