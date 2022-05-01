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СБУ поймала российскую ДРГ, которая планировали сбить пассажирский самолет

СБУ поймала российскую ДРГ, которая планировали сбить пассажирский самолет

Служба безопасности Украины нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу россиян — агенты генштаба вооруженных сил России готовили теракт, планируя сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В атаке на воздушное судно оккупанты планировали обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранное ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе.

«В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил России и имеющий позывной «Морпех». Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске», — отметили в СБУ.

По заданию Тютерева, вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования «доверительных» отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых «кадыровцев». В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор.

«Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов. Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, удостоверяющие существенный уровень деградации разведслужб РФ», — добавили в Службе безопасности.

Среди прочего удалось установить, что «Морпех» врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы «нападении на блокпост сил ТРО».

Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила деятельность вражеской агентуры, которая собирала разведывательные данные об оборонных рубежах украинских войск и дислокации самолетов ВСУ.

Автор:
Илья Требор