СБУ расследует похищение в Запорожской области двух британских волонтеров

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области начало расследование похищения 25 апреля военнослужащими Вооруженных сил РФ двух волонтеров из Великобритании.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, они были задействованы в организации и обеспечении эвакуационных коридоров на территории области. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Дело открыто по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушения законов и обычаев войны).

Отметим, что ранее СМИ сообщили, что британская неправительственная организация Presidium Network, которая заявляет, что осуществляет эвакуацию семей и отдельных лиц из зон боевых действий, узнала о похищении своих волонтеров Пола Юри и Дилана Хили.

В распространенном организацией заявлении матери Пола Юри Линды та говорит, что ее страдающий диабетом сын и его друг попали в российский плен.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило ранее в пятницу, что устанавливает информацию о возможном похищении двух мужчин, отправившихся в Украину для оказания гуманитарной помощи.

Отметим также, что накануне британский МИД подтвердил гибель в Украине 36-летнего гражданина Великобритании Скотта Сибли - бывшего солдата, служившего в Ираке; а также факт пропажи без вести еще одного британца.

Напомним также, что ранее оккупанты похитили главу Новоуспеновской сельской и Кирилловской поселковой общин Запорожской области, однако их в итоге освободили.