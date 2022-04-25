Главы двух оккупированных общин Запорожской области освобождены из российского плена — Кличко

Глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко сообщает об освобождении глав двух общин Запорожской области, похищенных ранее российскими оккупационными силами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, глава Новоуспеновской сельской общины Иван Сеник был захвачен оккупантами 13 апреля. По словам Кличко, его похитили "за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общины даже в условиях оккупации".

В свою очередь глава Кирилловской поселковой общины Иван Малеев был похищен российскими военными прямо со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов о сотрудничестве с ними.

По словам столичного градоначальника, на сегодняшний день в плену продолжают пребывать главы восьми общин, их судьба остается неизвестной.

Напомним, что ранее были похищены российскими войсками в соседней Херсонской области, в частности, мэры Таврийска Николай Ризак и Голой Пристани Александр Бабич. После этого из региона удалось выехать мэрам других оккупированных городов — Скадовска, Алешек и Каховки.

Отметим также, что 3 апреля стало известно об освобождении похищенного ранее российскими силовиками мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова: он сообщил, что находится у себя дома.