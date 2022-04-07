Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Мэр оккупированной Каховки выехал на подконтрольную Украине территорию

Виталий Немерец, мэр каховки
Виталий Немерец. Фото: сайт Каховского горсовета

Мэр оккупированной российскими войсками Каховки Херсонской области Виталий Немерец выехал на подконтрольную Украине территорию. Об этом говорится в сообщении, размещенном от его имени на Facebook-странице Каховского горсовета.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Из-за того, что я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет... Не передать словами эмоции от переезда с детьми через все бесчисленные орковские блокпосты: страх за малышей, их испуганные глаза от российских солдат с автоматами, взрывы, изуродованная техника. И тысячи таких же беженцев", — поделился чиновник.

По его словам, он и "в страшном сне не мог себе представить", что придется жить в такое время. В то же время мэр заверил, что продолжит работу на благо общины дистанционно.

"Дорогие мои каховчане! То, что я физически не с вами, не значит, что я вас бросил! Я и дальше работаю и буду работать для вас — во благо нашей Каховской общины. Знайте, что отстранить от должности или принять мою отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии. Все остальное — "филькина грамота", — подчеркнул Немерец.

Мэр также выразил надежду на скорое освобождение его друзей и коллег из Таврийска (Николая Ризака) и Голой Пристани (Александра Бабича), а также главы Мыловской сельской общины Олега Яхненко и всех остальных похищенных украинцев.

"Для каждого из вас я по-прежнему на расстоянии телефонного звонка. Верю, что в ближайшее время я смогу работать вместе с вами и для вас в освобожденной Каховке", — добавил Немерец.

Напомним, что накануне также сообщили о своем выезде из Херсонской области мэр Скадовска Александр Яковлев и мэр Алешек Евгений Рыщук, мотивировавшие такой шаг тем же, что и мэр Каховки.

Отметим также, что 3 апреля стало известно об освобождении похищенного ранее российскими силовиками мэра Берислава Александра Шаповалова: он сообщил, что находится у себя дома.

Автор:
Тимофей Беспятов