Мэр оккупированной Каховки выехал на подконтрольную Украине территорию

Мэр оккупированной российскими войсками Каховки Херсонской области Виталий Немерец выехал на подконтрольную Украине территорию. Об этом говорится в сообщении, размещенном от его имени на Facebook-странице Каховского горсовета.

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"Из-за того, что я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет... Не передать словами эмоции от переезда с детьми через все бесчисленные орковские блокпосты: страх за малышей, их испуганные глаза от российских солдат с автоматами, взрывы, изуродованная техника. И тысячи таких же беженцев", — поделился чиновник.

По его словам, он и "в страшном сне не мог себе представить", что придется жить в такое время. В то же время мэр заверил, что продолжит работу на благо общины дистанционно.

"Дорогие мои каховчане! То, что я физически не с вами, не значит, что я вас бросил! Я и дальше работаю и буду работать для вас — во благо нашей Каховской общины. Знайте, что отстранить от должности или принять мою отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии. Все остальное — "филькина грамота", — подчеркнул Немерец.

Мэр также выразил надежду на скорое освобождение его друзей и коллег из Таврийска (Николая Ризака) и Голой Пристани (Александра Бабича), а также главы Мыловской сельской общины Олега Яхненко и всех остальных похищенных украинцев.

"Для каждого из вас я по-прежнему на расстоянии телефонного звонка. Верю, что в ближайшее время я смогу работать вместе с вами и для вас в освобожденной Каховке", — добавил Немерец.

Напомним, что накануне также сообщили о своем выезде из Херсонской области мэр Скадовска Александр Яковлев и мэр Алешек Евгений Рыщук, мотивировавшие такой шаг тем же, что и мэр Каховки.

Отметим также, что 3 апреля стало известно об освобождении похищенного ранее российскими силовиками мэра Берислава Александра Шаповалова: он сообщил, что находится у себя дома.