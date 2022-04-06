Мери окупованих Скадовська та Олешок виїхали зі своїх міст

Мери міст Скадовськ та Олешки Херсонської області, окупованих російською армією, повідомили, що залишили свої міста. Зокрема, як написав на своїй сторінці мер Скадовська Олександр Яковлєв, він був змушений так вчинити з урахуванням постійних загроз та "пропозицій" щодо співпраці з окупантами.

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"Розумію, що для багатьох було б спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато. Сьогодні я перебуваю у безпечному місті, у постійному зв'язку із заступниками. Виконком продовжує працювати у дистанційному режимі", - повідомив Яковлєв.

За його словами, робота влади міста налагоджена, і поки що істотно нічого не змінюється, зокрема заплановано провести виплати зарплати працівникам бюджетної та комунальної сфер за першу половину квітня.

У свою чергу мер Олешок Євген Рищук записав відео у Facebook, у якому повідомив, що виїхав з області та вивіз свою доньку. За його словами, після того, як минулого тижня російські силовики увірвалися в його будинок, він дуже переживає за її долю, і оскільки у нього "виникла можливість" виїхати, він це зробив.

Рищук повідомив, що має намір довезти доньку до кордону з Польщею, куди вже перебралася його дружина, яка отримала статус біженки. Проте про подальші свої дії мер не повідомляє, зазначаючи, що не знає, чи зможе повернутися.

"Висаджу, і далі розумітимемо, як бути. Учора ввечері мені теж інформація надійшла по мені. Звичайно, зараз може хтось говорити, що я сволота, що втекла. Але я вважаю, що мертвий мер або мер, що сидить у підвалі, користі великої вже не принесе", - заявив він.

Чиновник підкреслив, що мерів міст на окупованих територіях окупанти викрадають, і залишилися одиниці, яких не чіпали, або яких відпустили після викрадення, застосувавши при цьому силу. При цьому він також запевнив, що на місцях "все відрегульовано та все працює".

Зазначимо, що ще 16 березня з'явилася інформація, що російські силовики викрали Яковлєва, проте незабаром він сам вийшов на зв'язок, повідомивши, що з ним "поспілкувались" та відпустили.

При цьому також відомо про викрадення окупаційними військами й інших мерів міст Херсонської області, зокрема Берислава та Голої Пристані. При цьому президент Володимир Зеленський заявив наприкінці березня, що деякі з викрадених на окупованих Росією територіях мерів було вбито, проте не уточнив, кого має на увазі.

Раніше повідомлялося лише про загибель голови Гостомельської селищної громади Київської області Юрія Прилипка. Оскільки вибори під час воєнного стану проводити не можна, 21 березня Зеленський створив там військову адміністрацію.