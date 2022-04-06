Мэры оккупированных Скадовска и Алешек уехали из своих городов

Мэры городов Скадовск и Алешки Херсонской области, оккупированных российской армией, сообщили, что покинули свои города. В частности, как написал на своей странице мэр Скадовска Александр Яковлев, он был вынужден так поступить с учетом постоянных угроз и "предложений" о сотрудничестве с оккупантами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я оставался в городе, но мне сказали однозначно: или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, толку от мэра в камере немного. Сегодня я нахожусь в безопасном городе, в постоянной связи с заместителями. Исполком продолжает работать в дистанционном режиме", - сообщил Яковлев.

По его словам, работа властей города отлажена, и пока существенно ничего не меняется, в частности запланировано провести выплаты зарплаты работникам бюджетной и коммунальной сфер за первую половину апреля.

В свою очередь мэр Алешек Евгений Рыщук записал видео в Facebook, в котором сообщил, что выехал из области и вывез свою дочку. По его словам, после того как на прошлой неделе российские силовики ворвались в его дом, он очень сильно переживает за ее судьбу, и поскольку у него "возникла возможность" выехать, он это сделал.

Рыщук сообщил, что намерен довезти дочь до границы с Польшей, куда уже перебралась его жена, получившая статус беженки. Однако о дальнейших своих действиях мэр не сообщает, отмечая, что не знает, сможет ли вернуться.

"Высажу, и дальше будем понимать, как быть. Вчера вечером мне тоже информация поступила по мне. Конечно, сейчас может кто-то говорить, что я сбежавшая сволочь. Но я считаю, что мертвый мэр или мэр, сидящий в подвале, пользы большой уже не принесет", - заявил он.

Чиновник подчеркнул, что мэров городов на оккупированных территориях оккупанты похищают, и остались единицы, которых не трогали, или отпустили после похищения, применив при этом силу. При этом он также заверил, что на местах "все отрегулировано и все работает".

Отметим, что еще 16 марта появилась информация, что российские силовики похитили Яковлева, однако вскоре он сам вышел на связь, сообщив, что с ним "пообщались" и отпустили.

При этом также известно похищении оккупационными войсками и других мэров городов Херсонской области, в частности Берислава и Голой Пристани. При этом президент Владимир Зеленский заявил в конце марта, что некоторые из похищенных на оккупированных Россией территориях мэров были убиты, однако не уточнил, кого имеет в виду.

Ранее сообщалось лишь о гибели главы войсками Гостомельской поселковой общины Киевской области Юрия Прилипко. Поскольку выборы во время военного положения проводить нельзя, 21 марта Зеленский создал там военную администрацию.