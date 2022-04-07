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Мер окупованої Каховки виїхав на підконтрольну Україні територію

Віталій Немерець, мер каховки
Віталій Немерець. Фото: сайт Каховської міськради

Мер окупованої російськими військами Каховки Херсонської області Віталій Немерець виїхав на підконтрольну Україні територію. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному від його імені на Facebook-сторінці Каховської міськради.

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"Через те, що я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї сім'ї та мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає... Не передати словами емоції від переїзду з дітьми всіх несчисленних орківських блокпостів: страх за малечу, їх перелякані очі від російських солдатів з автоматами, вибухів, понівечену техніку. І тисячі таких самих біженців", — поділився чиновник.

За його словами, він і "у страшному сні не міг уявити", що доведеться жити в такий час. Водночас мер запевнив, що продовжить роботу на благо громади дистанційно.

"Дорогі мої каховчани! Те, що я фізично не з вами, не означає, що я вас покинув! Я і надалі працюю і працюватиму для вас на благо нашої Каховської громади. Знайте, що усунути з посади або прийняти мою відставку можуть лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії. Все інше — "фількіна грамота", — підкреслив Немерець.

Мер також висловив надію на швидке звільнення його друзів та колег із Таврійська (Микола Різака) та Голої Пристані (Олександра Бабича), а також голови Милівської сільської громади Олега Яхнієнка та всіх інших викрадених українців.

"Для кожного з вас я, як і раніше, на відстані телефонного дзвінка. Вірю, що найближчим часом зможу працювати разом з вами та для вас у звільненій Каховці", — додав Немерець.

Нагадаємо, що напередодні також повідомили про свій виїзд із Херсонської області мер Скадовська Олександр Яковлєв та мер Олешок Євген Рищук, які мотивували такий крок так само, як і мер Каховки.

Зазначимо також, що 3 квітня стало відомо про звільнення викраденого раніше російськими силовиками мера Берислава Олександра Шаповалова: він повідомив, що знаходиться у себе вдома.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов