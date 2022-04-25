Голів двох окупованих громад Запорізької області звільнено з російського полону — Кличко

Голова Асоціації міст України та мер Києва Віталій Кличко повідомляє про звільнення голів двох громад Запорізької області, викрадених раніше російськими окупаційними силами. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, голову Новоуспенівської сільської громади Івана Сеника захопили окупанти 13 квітня. За словами Кличка, його викрали "за патріотичну позицію та віддану роботу на користь громади навіть в умовах окупації".

У свою чергу голова Кирилівської селищної громади Іван Малєєв був викрадений російськими військовими прямо зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів про співпрацю з ними.

За словами столичного градоначальника, на сьогоднішній день у полоні продовжують перебувати голови восьми громад, їхня доля залишається невідомою.

Нагадаємо, що раніше були викрадені російськими військами у сусідній Херсонській області, зокрема, мери Таврійська Микола Різак та Голої Пристані Олександр Бабич. Після цього з регіону вдалося виїхати мерам інших окупованих міст — Скадовська, Олешок та Каховки.

Зазначимо також, що 3 квітня стало відомо про звільнення викраденого раніше російськими силовиками мера Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова: він повідомив, що знаходиться у себе вдома.