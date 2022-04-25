- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Голів двох окупованих громад Запорізької області звільнено з російського полону — Кличко
Голова Асоціації міст України та мер Києва Віталій Кличко повідомляє про звільнення голів двох громад Запорізької області, викрадених раніше російськими окупаційними силами. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, голову Новоуспенівської сільської громади Івана Сеника захопили окупанти 13 квітня. За словами Кличка, його викрали "за патріотичну позицію та віддану роботу на користь громади навіть в умовах окупації".
У свою чергу голова Кирилівської селищної громади Іван Малєєв був викрадений російськими військовими прямо зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів про співпрацю з ними.
За словами столичного градоначальника, на сьогоднішній день у полоні продовжують перебувати голови восьми громад, їхня доля залишається невідомою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що раніше були викрадені російськими військами у сусідній Херсонській області, зокрема, мери Таврійська Микола Різак та Голої Пристані Олександр Бабич. Після цього з регіону вдалося виїхати мерам інших окупованих міст — Скадовська, Олешок та Каховки.
Зазначимо також, що 3 квітня стало відомо про звільнення викраденого раніше російськими силовиками мера Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова: він повідомив, що знаходиться у себе вдома.