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Оккупанты захватили в Мелитополе золото скифов
В Мелитополе военные РФ захватили городской краеведческий музей, в фондах которого хранится в том числе скифское золото. Об этом сообщила Запорожская ОВА.
Коллаборанты выдали оккупантам, где находится коллекция скифского золота, которое археологи обнаружили в 50-х годах прошлого столетия.
В феврале городская администрация и сотрудники музея спрятали коллекцию скифского золота. Но оккупанты целенаправленно искали ее и смогли обнаружить при помощи предателей.
Ранее россияне похитили из помещения "Укрпочты" в Мелитополе Запорожской области почти 3 миллиона гривен. Эти деньги предназначались для выдачи пенсий и социальных выплат.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Российская армия также известна своими мародерскими действиями на территории Украины. Оккупанты начали уже даже выдалбливать из стен промышленных объектов Мелитополя медную проволоку, чтобы сдать на металлолом.
Отметим, кроме Мелитополя в Запорожской области временно оккупированными остаются Бердянск, Энергодар, Токмак, Пологи.