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Окупанти захопили у Мелітополі золото скіфів
У Мелітополі військові РФ захопили міський краєзнавчий музей, у фондах якого зберігається, зокрема, скіфське золото. Про це повідомила Запорізька ОВА.
Колаборанти видали окупантам, де знаходиться колекція скіфського золота, яке археологи знайшли у 50-х роках минулого сторіччя.
У лютому міська адміністрація та співробітники музею сховали колекцію скіфського золота. Але окупанти цілеспрямовано шукали її та змогли виявити за допомогою зрадників.
Раніше росіяни викрали із приміщення "Укрпошти" у Мелітополі Запорізької області майже 3 мільйони гривень. Ці гроші призначалися для видачі пенсій та соціальних виплат.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Російська армія відома також своїми мародерськими діями на території України. Окупанти почали вже навіть довбати зі стін промислових об'єктів Мелітополя мідний дріт, щоб здати на металобрухт.
Зазначимо, окрім Мелітополя у Запорізькій області тимчасово окупованими залишаються Бердянськ, Енергодар, Токмак, Пологи.