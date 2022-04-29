СБУ розслідує викрадення у Запорізькій області двох британських волонтерів

Управління Служби безпеки України у Запорізькій області розпочало розслідування викрадення 25 квітня військовослужбовцями Збройних сил РФ двох волонтерів з Великобританії.

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Як повідомляє Офіс генерального прокурора, вони були задіяні в організації та забезпеченні евакуаційних коридорів на території області. Нині їхнє місцезнаходження невідоме. Справу відкрито за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомили, що британська неурядова організація Presidium Network, яка заявляє, що здійснює евакуацію сімей та окремих осіб із зон бойових дій, дізналася про викрадення своїх волонтерів Пола Юрі та Ділана Хілі.

У поширеній організацією заяві матері Пола Юрі Лінди та каже, що її син, який страждає на діабет, і його друг потрапили в російський полон.

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило раніше у п'ятницю, що встановлює інформацію про можливе викрадення двох чоловіків, які вирушили до України для надання гуманітарної допомоги.

Зазначимо також, що напередодні британське МЗС підтвердило загибель в Україні 36-річного громадянина Великобританії Скотта Сіблі - колишнього солдата, який служив в Іраку; а також факт зникнення безвісти ще одного британця.

Нагадаємо також, що раніше окупанти викрали голову Новоуспенівської сільської та Кирилівської селищної громад Запорізької області, проте їх у результаті звільнили.