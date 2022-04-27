СБУ разоблачила вражескую агентуру в шести областях

Служба безопасности Украины предотвратила деятельность вражеской агентуры, которая собирала разведывательные данные об оборонных рубежах украинских войск и дислокации самолетов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что вражеская агентура была обезврежена в шести областях.

В Житомирской области разоблачен сотрудник оборонного предприятия. Он собирал секретную информацию об украинских боевых самолетах и инфраструктуре Воздушных сил.

По словам спикера СБУ, разоблаченного чиновника, прежде всего, интересовала дислокация, ремонт и восстановление боевых возможностей военной авиации. Полученные данные он передавал захватчикам через брата и бывшего сокурсника, сотрудничавших с российскими спецслужбами на территории РФ.

На Днепропетровщине задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила вступить в тероборону Днепра. Там он должен собирать данные по личному составу и вооружению украинских воинов. В дальнейшем предатель должен был прибыть на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о силах и средствах ВСУ.

Еще один агент России был задержан в Кривом Роге, который собирал данные по обороне Мариуполя и проводил фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на Криворожском направлении.

В Николаевской области разоблачен председатель одной из территориальных общин, передавший оккупантам сведения о ВСУ на территории Вознесенского района.

В то же время в Черниговской области сотрудники СБУ задержали местного жителя, который добровольно сотрудничал с агрессором во время временной оккупации.

Предатель собирал информацию о дислокации позиций ВСУ в пригороде. Полученные данные враг использовал для совершения ракетных обстрелов.

В Хмельницком разоблачена местная жительница завербованная спецслужбами РФ через соцсеть "Одноклассники".

"За деньги она передавала кураторам координаты военных и других стратегических объектов. Также распространяла в интернете призывы к изменению государственной границы и оправдывала агрессию РФ. Женщина получала вознаграждение из запрещенных в Украине электронных платежных систем", — сообщили в СБУ.

В Черкасской области правоохранители задержали грузовик с военными комплектующими, транспортировавшимися в Россию.

При осмотре авто обнаружены запчасти для авиационной и судостроительной техники.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков. Изъятое имущество направлено на одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины в Северодонецке задержала группу информаторов войск Российской Федерации. Информаторам обещали денежное вознаграждение и автомобиль, который оккупанты забрали у местных жителей. Теперь им грозит до 15 лет за решеткой.