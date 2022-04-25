В Северодонецке СБУ задержала группу информаторов войск РФ

Боевики "ЛНР" завербовали троих северодончан, которым поручили собирать разведывательную информацию. Об этом сообщает глава ОГА Сергей Гайдай.

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Информаторам обещали денежное вознаграждение и автомобиль, который оккупанты забрали у местных жителей.

Коллаборанты отслеживали места дислокации, маршруты перемещения подразделений и техники ВСУ, фотографировали их и передавали врагу. Они также корректировали артиллерийский огонь противника по Северодонецку, но их разоблачила СБУ.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, оккупанты продолжают регулярно обстреливать Луганскую область, причиняя огромный ущерб инфраструктуре.

В результате российские оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию ​​напряжением 500 кВ, из-за чего вся область осталась без света.