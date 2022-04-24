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Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область: восемь погибших, двое раненых

Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганской области

23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганской области. Пострадали, в частности, Горское, Золотое, Лисичанск, Северодонецк. За последние сутки погибли восемь человек, а еще двое получили ранения.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Луганщина под огнем россиян: восемь погибших, двое раненых, пострадали не менее семи домов и полицейский отдел. Такие последствия имели обстрелы со стороны российской армии", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что шесть человек погибли после артиллерийской атаки 23 апреля по городам Горское и Золотое. Еще два человека тяжело ранены. 

"Также стало известно о двух жертвах в Попасной, погибших несколько дней назад. Две женщины умерли под завалами, когда в их дом попал вражеский снаряд", - рассказал Гайдай.

Кроме того, днем ​​23 апреля сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном.

"23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганской области. Пострадали, в частности, Горское, Золотое, Лисичанск, Северодонецк", - отметил Гайдай.

Он также сообщил, что в Лисичанске еще с утра загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламенем охватило частный дом.

В Северодонецке разрушения получили сразу 5 домов, четыре из которых расположены рядом. Также пострадало здание Нацполиции.

Напомним, российские войска обстреляли Новодружеск в Луганской области. Город остался без газа.

Отметим, из-за войны России против Украины в Луганской области осталось около 20% населения.

Автор:
Светлана Манько