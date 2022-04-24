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Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область: восемь погибших, двое раненых
23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганской области. Пострадали, в частности, Горское, Золотое, Лисичанск, Северодонецк. За последние сутки погибли восемь человек, а еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Луганщина под огнем россиян: восемь погибших, двое раненых, пострадали не менее семи домов и полицейский отдел. Такие последствия имели обстрелы со стороны российской армии", - отметил Гайдай.
Он сообщил, что шесть человек погибли после артиллерийской атаки 23 апреля по городам Горское и Золотое. Еще два человека тяжело ранены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Также стало известно о двух жертвах в Попасной, погибших несколько дней назад. Две женщины умерли под завалами, когда в их дом попал вражеский снаряд", - рассказал Гайдай.
Кроме того, днем 23 апреля сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном.
"23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганской области. Пострадали, в частности, Горское, Золотое, Лисичанск, Северодонецк", - отметил Гайдай.
Он также сообщил, что в Лисичанске еще с утра загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламенем охватило частный дом.
В Северодонецке разрушения получили сразу 5 домов, четыре из которых расположены рядом. Также пострадало здание Нацполиции.
Напомним, российские войска обстреляли Новодружеск в Луганской области. Город остался без газа.
Отметим, из-за войны России против Украины в Луганской области осталось около 20% населения.