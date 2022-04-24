Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область: вісім загиблих, двоє поранених

23 квітня росіяни 12 разів обстрілювали мирні будинки мешканців Луганської області. Постраждали, зокрема, Горське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. За останню добу загинули вісім людей, а ще двоє зазнали поранень.

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Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Луганщина під вогнем росіян: вісім загиблих, двоє поранених постраждали не менше семи будинків і поліцейський відділ. Такі наслідки мали обстріли з боку російської армії", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що шестеро людей загинули після артилерійської атаки 23 квітня по містах Горське та Золоте. Ще двоє людей тяжко поранені.

"Також стало відомо про дві жертви в Попасній, які загинули кілька днів тому. Дві жінки померли під завалами, коли до їхнього будинку потрапив ворожий снаряд", - розповів Гайдай.

Крім того, вдень 23 квітня співробітники ДСНС евакуювали з-під обстрілу трьох людей у ​​Рубіжному.

"23 квітня росіяни 12 разів обстрілювали мирні будинки мешканців Луганської області. Постраждали, зокрема, Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк", - наголосив Гайдай.

Він також повідомив, що в Лисичанську ще з ранку спалахнув багатоповерхівка, у Рубіжному вночі полум'ям охопило приватний будинок.

У Сєвєродонецьку руйнування отримали одразу 5 будинків, чотири з яких розташовані поруч. Також постраждала будівля Нацполіції.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Новодружеськ у Луганській області. Місто залишилося без газу.

Зазначимо, через війну Росії проти України в Луганській області залишилося близько 20% населення.