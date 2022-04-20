Российские войска в Луганской области оставили город Новодружеск без газа

Российские войска обстреляли Новодружеск в Луганской области. Город остался без газа.

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Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Пострадал городок, расположенный вплотную к Лисичанску – Новодружеск. После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной – устанавливаем. В городе перебит газопровод. Утром аварийная служба будет проверять, как быстро его можно отремонтировать. Несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горный», — отметил он.

По словам Гайдая во вторник, 19 апреля, пиротехническими расчетами ГСЧС в Лисичанске проверены 10 домов, ранее оказывавшихся под обстрелами. В семи из них остатки взрывоопасных предметов не найдены. Своевременно обнаружили неразорванные реактивные снаряды в трех домах.

Напомним, ранее Гайдай отмечал, что армия РФ в ходе атаки на Луганскую область повредила высоковольтную линию. В результате оазались обесточены 215 населенных пунктов.