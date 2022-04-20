Російські війська на Луганщині залишили місто Новодружеськ без газу

Російські війська обстріляли Новодружеськ у Луганській області. Місто залишилося без газу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

«Постраждало містечко, розташоване впритул до Лисичанська – Новодружеськ. Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Зайнялися два в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюємо. У місті перебито газопровід. Вранці аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати. Кілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірський», - зазначив він.

За словами Гайдая у вівторок, 19 квітня, піротехнічними розрахунками ДСНС у Лисичанську перевірено 10 будинків, які раніше надавалися під обстрілами. У семи із них залишки вибухонебезпечних предметів не знайдено. Вчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди у трьох будинках.

Нагадаємо, раніше Гайдай зазначав, що армія РФ під час атаки на Луганську область пошкодила високовольтну лінію. В результаті опинилися знеструмлені 215 населених пунктів.