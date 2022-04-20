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Російські війська на Луганщині залишили місто Новодружеськ без газу
Російські війська обстріляли Новодружеськ у Луганській області. Місто залишилося без газу.
Про це заявив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
«Постраждало містечко, розташоване впритул до Лисичанська – Новодружеськ. Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Зайнялися два в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюємо. У місті перебито газопровід. Вранці аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати. Кілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірський», - зазначив він.
За словами Гайдая у вівторок, 19 квітня, піротехнічними розрахунками ДСНС у Лисичанську перевірено 10 будинків, які раніше надавалися під обстрілами. У семи із них залишки вибухонебезпечних предметів не знайдено. Вчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди у трьох будинках.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше Гайдай зазначав, що армія РФ під час атаки на Луганську область пошкодила високовольтну лінію. В результаті опинилися знеструмлені 215 населених пунктів.