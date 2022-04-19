Население подконтрольной территории Луганской области за время войны сократилось на 80%, — Сергей Гайдай

Из-за войны России против Украины в Луганской области осталось около 20% населения.

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Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"У нас осталось примерно 20% от населения, которое было до начала войны России против Украины 24 февраля. В общей сложности было 340 тысяч человек, а сейчас до 70 тысяч", – сказал он.

Гайдай добавил, что за 55 дней войны уменьшилось количество людей, желающих уехать. Он заявил, что в Луганской области остались жители, которые "держатся за свое имущество". При этом людей убеждают эвакуироваться, но не могут заставить, как это делает Россия, когда депортирует украинцев.

Напомним, ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам с призывом организовать "зеленый коридор" для эвакуации из Мариуполя мирных жителей, раненых солдат и тел погибших воинов.