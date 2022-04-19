Населення підконтрольної території Луганської області за часи війни скоротилося на 80%, — Сергій Гайдай

Через війну Росії проти України в Луганській області залишилося близько 20% населення.

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Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.

"У нас залишилося приблизно 20% населення, яке було до початку війни Росії проти України 24 лютого. Загалом було 340 тисяч людей, а зараз до 70 тисяч", – сказав він.

Гайдай додав, що за 55 днів війни зменшилася кількість людей, які бажають виїхати. Він заявив, що на Луганщині залишилися жителі, які "тримаються за своє майно". При цьому людей переконують евакуюватись, але не можуть змусити, як це робить Росія, коли депортує українців.

Нагадаємо, раніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів із закликом організувати "зелений коридор" для евакуації з Маріуполя мирних жителів, поранених солдатів та тіл загиблих воїнів.