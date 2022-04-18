Командир полка "Азов" призвал мировых лидеров организовать "зеленый коридор" из Мариуполя

Денис Прокопенко, командир полка "Азов", обратился к мировым лидерам с призывом организовать "зеленый коридор" для эвакуации из Мариуполя мирных жителей, раненых солдат и тел погибших воинов.

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"Я обращаюсь к лидерам мира. Сейчас в Мариуполе, на металлургическом заводе "Азовсталь", укрываются сотни мирных жителей. Среди них - люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя. Они прячутся в подвалах и бункерах от "русского мира", — сказал он.

Он отметил, что российским военных никто не верит после того, что они сделали с городом.

"Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организовать надлежащий "зеленый коридор", обеспечить его безопасность и обеспечить немедленную эвакуацию и охрану мирных жителей, раненых солдат и тел погибших воинов, похоронить их с почестями", — заявил Прокопенко.

В этот же день, 18 апреля, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского, которая защищает Мариуполь от российских захватчиков, Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой помочь эвакуировать из города мирных жителей, а также предоставить украинским защитникам тяжелое вооружение.

Напомним, войска РФ безуспешно пытаются сломить сопротивление защитников Мариуполя. Российская авиация наносит мощные удары по "Азовстали".