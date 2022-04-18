Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Командир полка "Азов" призвал мировых лидеров организовать "зеленый коридор" из Мариуполя

мариуполь
Мариуполь. Фото: https://twitter.com/Vasilisa_Larina

Денис Прокопенко, командир полка "Азов", обратился к мировым лидерам с призывом организовать "зеленый коридор" для эвакуации из Мариуполя мирных жителей, раненых солдат и тел погибших воинов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Я обращаюсь к лидерам мира. Сейчас в Мариуполе, на металлургическом заводе "Азовсталь", укрываются сотни мирных жителей. Среди них - люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя. Они прячутся в подвалах и бункерах от "русского мира", — сказал он.

Он отметил, что российским военных никто не верит после того, что они сделали с городом.

"Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организовать надлежащий "зеленый коридор", обеспечить его безопасность и обеспечить немедленную эвакуацию и охрану мирных жителей, раненых солдат и тел погибших воинов, похоронить их с почестями", — заявил Прокопенко.

В этот же день, 18 апреля, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского, которая защищает Мариуполь от российских захватчиков, Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой помочь эвакуировать из города мирных жителей, а также предоставить украинским защитникам тяжелое вооружение.

Напомним, войска РФ безуспешно пытаются сломить сопротивление защитников Мариуполя. Российская авиация наносит мощные удары по "Азовстали".

Автор:
Сергей Горелов