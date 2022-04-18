Командир полку "Азов" закликав світових лідерів організувати "зелений коридор" із Маріуполя

Денис Прокопенко, командир полку "Азов", звернувся до світових лідерів із закликом організувати "зелений коридор" для евакуації з Маріуполя мирних жителів, поранених солдатів та тіл загиблих воїнів.

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"Я звертаюся до лідерів світу. Зараз у Маріуполі, на металургійному заводі "Азовсталь", ховаються сотні мирних жителів. Серед них - люди різного віку, жінки, діти, сім'ї захисників Маріуполя. Вони ховаються у підвалах та бункерах від "російського світу", - сказав він.

Він зазначив, що російським військовим ніхто не вірить після того, що вони зробили з містом.

"Тому я закликаю політиків усього цивілізованого світу організувати належний "зелений коридор", забезпечити його безпеку та забезпечити негайну евакуацію та охорону мирних жителів, поранених солдатів і тіл загиблих воїнів, поховати їх із почестями", - заявив Прокопенко.

Цього ж дня, 18 квітня, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського, яка захищає Маріуполь від російських загарбників, Сергій Волина звернувся до світових лідерів із проханням допомогти евакуювати з міста мирних жителів, а також надати українським захисникам важке озброєння. .

Нагадаємо, війська РФ безуспішно намагаються зламати опір захисників Маріуполя. Російська авіація завдає потужних ударів по "Азовсталі".