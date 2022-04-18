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Командир полку "Азов" закликав світових лідерів організувати "зелений коридор" із Маріуполя

Командир полку "Азов" закликав світових лідерів організувати "зелений коридор" із Маріуполя
Маріуполь

Денис Прокопенко, командир полку "Азов", звернувся до світових лідерів із закликом організувати "зелений коридор" для евакуації з Маріуполя мирних жителів, поранених солдатів та тіл загиблих воїнів.

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"Я звертаюся до лідерів світу. Зараз у Маріуполі, на металургійному заводі "Азовсталь", ховаються сотні мирних жителів. Серед них - люди різного віку, жінки, діти, сім'ї захисників Маріуполя. Вони ховаються у підвалах та бункерах від "російського світу", - сказав він.

Він зазначив, що російським військовим ніхто не вірить після того, що вони зробили з містом.

"Тому я закликаю політиків усього цивілізованого світу організувати належний "зелений коридор", забезпечити його безпеку та забезпечити негайну евакуацію та охорону мирних жителів, поранених солдатів і тіл загиблих воїнів, поховати їх із почестями", - заявив Прокопенко.

Цього ж дня, 18 квітня, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського, яка захищає Маріуполь від російських загарбників, Сергій Волина звернувся до світових лідерів із проханням допомогти евакуювати з міста мирних жителів, а також надати українським захисникам важке озброєння. .

Нагадаємо, війська РФ безуспішно намагаються зламати опір захисників Маріуполя. Російська авіація завдає потужних ударів по "Азовсталі".

Автор:
Сергій Горєлов