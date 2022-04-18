Командир защищающих Мариуполь морпехов обратился к мировым лидерам с просьбой посодействовать эвакуации мирных жителей и предоставить защитникам тяжелое вооружение

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского, которая защищает Мариуполь от российских захватчиков, Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой помочь эвакуировать из города мирных жителей, а также предоставить украинским защитникам тяжелое вооружение. Об этом Волына написал на своей странице в Facebook.

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"Уже более 50 дней защитники города героически удерживают оборону, несмотря на превосходящие силы противника и постоянные авиабомбардировки, артиллерийские и ракетные обстрелы. Мариуполь до сих пор украинский город, что бы вам ни говорила российская пропаганда. Мы ежедневно ведем упорные бои и сдерживаем многотысячное войско врага, не давая ему продвинуться дальше. Но это дается ценой сверхчеловеческих усилий и больших потерь.

Но нам нужна ваша помощь. Враг взял город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч гражданских. В наших военных бункерах прячутся женщины, дети, в том числе младенцы. Преимущественно родственники наших военных, которых разыскивают россияне. Без тепла, воды, еды.

Наши раненые ежедневно умирают в невыносимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, возможности обезболивания давно закончились", - написал Волына.

По его словам, украинские власти договаривались с россиянами о гуманитарных коридорах, привлекая к посредничеству президента Турции Раджепа Эрдогана. Однако российская сторона не сдержала своего слова и все усилия оказались тщетными.

"Мы молим мир о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших. Попыток сделать это было слишком мало! Призываем мировых политиков, общественных и религиозных деятелей не быть безразличными к людям, которые не по своей воле оказались в ловушке Мариуполя. Сейчас мы, военные, вынуждены не только сражаться с превосходящими силами противника, но и заботиться о более тысячи гражданских лиц", - отметил Волына.

Он также призвал не верить обещаниям России о "зеленом коридоре" для военных, поскольку нет сомнений в том, что это обман для уничтожения украинской военной группировки в Мариуполе без боя.

"Мы не сдадимся и будем драться до конца. Но нашей верности присяге мало для освобождения Мариуполя. Городу немедленно нужна деблокада. Для этого нам нужно тяжелое вооружение. В силах стран ЕС и США нам его предоставить. Тяжелое вооружение для защитников Мариуполя спасет украинскую военную группировку. Мариуполь можно спасти. Мы готовы сражаться до последней капли крови. Но мы должны знать, что мир для этого сделал все возможное. Тогда мы готовы сделать даже невозможное для нашей страны", — добавил командир морпехов.

Напомним, в понедельник, 18 апреля, Генеральный штаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбасс. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.