Командир морпіхів, що захищають Маріуполь, звернувся до світових лідерів з проханням посприяти евакуації мирних мешканців і надати захисникам важке озброєння

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського, яка захищає Маріуполь від російських загарбників, Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням допомогти евакуювати з міста мирних мешканців, а також надати українським захисникам важке озброєння. Про це Волина написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Вже понад 50 днів захисники міста героїчно утримують оборону, попри переважаючі сили противника і постійні авіабомбардування, артилерійські та ракетні обстріли. Маріуполь досі українське місто, хоч що б вам говорила російська пропаганда. Ми щоденно ведемо затяті бої і стримуємо багатотисячне військо ворога, не даючи йому просунутися далі, та це дається ціною надлюдських зусиль та великих втрат.

Але нам потрібна ваша допомога. Ворог узяв місто в кільце і тримає в заручниках сотні тисяч цивільних. У наших військових бункерах ховаються жінки, діти, зокрема немовлята. Здебільшого родичі наших військових, яких розшукують росіяни. Без тепла, води, їжі.

Наші поранені щодня помирають у нестерпних муках, оскільки медикаменти, засоби знезараження, можливості знеболювання давно закінчилися", - написав Волина.

За його словами, українська влада домовлялася з росіянами про гуманітарні коридори, залучаючи до посередництва президента Туреччини Раджепа Ердогана. Проте російська сторона не дотримала свого слова і всі зусилля виявилися марними.

"Ми благаємо світ про допомогу в евакуації поранених, дітей, жінок, а також тіл загиблих. Спроб зробити це було замало! Закликаємо світових політиків, громадських та релігійних діячів не бути байдужими до людей, які не з власної волі опинилися у пастці Маріуполя". Зараз ми, військові, змушені не лише боротися з переважаючими силами супротивника, а й дбати про понад тисячу цивільних осіб", - зазначив Волина.

Він також закликав не вірити обіцянкам Росії про "зелений коридор" для військових, оскільки немає сумнівів у тому, що це обман для знищення українського військового угруповання у Маріуполі без бою.

"Ми не здамося і битимемося до кінця. Але нашій вірності присязі мало для звільнення Маріуполя. Місту негайно потрібна деблокада. Для цього нам потрібне важке озброєння. В силах країн ЄС та США нам його надати. Тяжке озброєння для захисників Маріуполя врятує українську військову групу "Маріуполь можна врятувати. Ми готові боротися до останньої краплі крові. Але ми повинні знати, що світ для цього зробив все можливе. Тоді ми готові зробити навіть неможливе для нашої країни", - додав командир морпіхів.

Нагадаємо, у понеділок, 18 квітня, Генеральний штаб заявив про початок настання ворожих військ на Донбас. Основні зусилля російських окупантів зараз зосереджено на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також утриманні вже захоплених територій.