У Сєвєродонецьку СБУ затримала групу інформаторів військ РФ

Бойовики "ЛНР" завербували трьох жителів Сєвєродонецьку, яким доручили збирати розвідувальну інформацію. Про це повідомляє голова ОДА Сергій Гайдай.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Інформаторам обіцяли грошову винагороду та автомобіль, який окупанти забрали у місцевих жителів.

Колаборанти відстежували місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ, фотографували їх та передавали ворогові. Вони також коригували артилерійський вогонь супротивника по Сєвєродонецьку, але їх викрила СБУ.

Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, окупанти продовжують регулярно обстрілювати Луганську область, завдаючи величезних збитків інфраструктурі.

В результаті російські окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ, через що вся область залишилася без світла.