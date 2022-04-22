Меру Балаклії оголосили підозру в держзраді

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності міського голови Балаклії Івану Столбовому.

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Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України, мер перейшов на бік окупантів і закликав до "лояльного" ставлення до Росії.

У листопаді 2015 року Столбового було обрано Балаклейським міським головою Ізюмського району Харківської області.

За інформацією Генпрокуратури, під час окупації Балаклії російськими військами у березні цього року Столбовий вирішив перейти на бік ворога.

Зокрема, за даними ОГПУ, мер добровільно погодився виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі місцевого самоврядування.

28 березня Столбовий провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував своїх заступників до лояльного відношенню як до окупаційних військ, і до РФ загалом.

Цього ж дня він провів збори місцевих жителів та повідомив про видачу "гуманітарної допомоги" військовими РФ, а також про те, що їм ведуться переговори з керівництвом окупаційних військ щодо налагодження роботи комунальних служб у місті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ у Харківській області.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що Столбовий зі своєю родиною залишив Балаклію та виїхав на територію Російської федерації.

За його словами, стосовно втікача градоначальника порушено кримінальне провадження і тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом державної зради колишнього мера Ізюма Харківської області та двох чинних депутатів Ізюмської міської ради.

Перед цим було повідомлено про підозру в держзраді мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегора, який погодився пустити російських військових у місто.

Крім того, було відкрито справи про держзраду проти голів селищних громад Луганської області, зайнятих російськими військами – Меловської, Марківської та Станично-Луганської.