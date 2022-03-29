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Мэр Балаклеи начал сотрудничать с российскими оккупантами — глава Харьковской ОГА
Председатель Балаклейской территориальной общины (Харьковская область) Иван Столбовой начал сотрудничать с российскими оккупантами.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
По его словам, Столбовой публично заявил местным жителям о своем сотрудничестве с войсками РФ.
"Он изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города", – написал глава ОГА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Синегубов напомнил, что Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену.
"Главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы. Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с русскими оккупантами!" – подчеркнул Синегубов.
Ранее Синегубов сообщал, что 26 марта в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.
Также, по его словам, была информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с которым на тот момент, как и с его семьей, вторые сутки не было связи.
Кроме этого, находится в плену у оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.
Напомним, в оккупированном Энергодаре (Запорожская область) депутат городского совета от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик объявил себя главой так называемого "совета самоорганизации города".
При этом законный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале подчеркнул, что этот "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.