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Мэр Балаклеи начал сотрудничать с российскими оккупантами — глава Харьковской ОГА

Мэр Балаклеи начал сотрудничать с российскими оккупантами — глава Харьковской ОГА
Иван Столбовой. Фото: Facebook

Председатель Балаклейской территориальной общины (Харьковская область) Иван Столбовой начал сотрудничать с российскими оккупантами. 

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, Столбовой публично заявил местным жителям о своем сотрудничестве с войсками РФ.

"Он изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города", – написал глава ОГА.

Синегубов напомнил, что Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену.

"Главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы. Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с русскими оккупантами!" – подчеркнул Синегубов.

Ранее Синегубов сообщал, что 26 марта в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Также, по его словам, была информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с которым на тот момент, как и с его семьей, вторые сутки не было связи.

Кроме этого, находится в плену у оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.

Напомним, в оккупированном Энергодаре (Запорожская область) депутат городского совета от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик объявил себя главой так называемого "совета самоорганизации города".

При этом законный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале подчеркнул, что этот "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

Автор:
Дмитрий Нарожный