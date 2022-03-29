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Мер Балаклії почав співпрацювати з російськими окупантами – голова Харківської ОДА

Мер Балаклії почав співпрацювати з російськими окупантами – голова Харківської ОДА
Іван Столбовий. Фото: Facebook

Голова Балаклійської територіальної громади (Харківська область) Іван Столбовий почав співпрацювати з російськими окупантами.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, Столбовий публічно заявив місцевим жителям про співпрацю з військами РФ.

"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельців. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває людей і руйнує наші міста",  написав голова ОДА.

Синєгубов нагадав, що Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду.

"На голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув'язнення до довічного позбавлення волі. Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!"  наголосив Синєгубов.

Раніше Синєгубов повідомляв, що 26 березня у Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Також, за його словами, була інформація, що затримано і міського голову Івана Столбового, з яким на той момент, як і з його сім'єю, другу добу не було зв'язку.

Крім цього, перебуває у полоні та окупантів голова Циркуновської громади Микола Сикаленко.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі (Запорізька область) депутат міської ради від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив себе головою так званої "ради самоорганізації міста".

При цьому законний міський голова Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі наголосив, що ця "рада" не має жодного відношення до юрисдикції України.

Автор:
Дмитро Нарожний