Мэру Балаклеи объявили подозрение в госизмене

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности городскому голове Балаклеи Ивану Столбовому.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, мэр перешел на сторону оккупантов и призвал к "лояльному" отношению к России.

В ноябре 2015 года Столбовой был избран Балаклейским городским головой Изюмского района Харьковской области.

По информации Генпрокуратуры, во время оккупации Балаклеи российскими войсками в марте этого года Столбовой принял решение перейти на сторону врага.

В частности, по данным ОГПУ, мэр добровольно согласился выполнять полномочия городского головы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления.

28 марта Столбовой провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которой агитировал своих заместителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к РФ в целом.

В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военными РФ, а также о том, что им ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Столбовой со своей семьей покинул Балаклею и выехал на территорию Российской Федерации.

По его словам, в отношении беглого градоначальника возбуждено уголовное производство и продолжаются следственные действия.

Напомним, Государственное бюро расследований начало расследование по факту государственной измены бывшего мэра Изюма Харьковской области и двух действующих депутатов Изюмского городского совета.

Перед этим было сообщено о подозрении в госизмене мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре, согласившемуся пустить российских военных в город.

Кроме того, были открыты дела о госизмене против глав поселковых общин Луганской области, занятых российскими войсками – Меловской, Марковской и Станично-Луганской.