СБУ "потролила" ФСБ за обвинения в якобы покушении на российского пропагандиста Соловьева

В СБУ стремительно отреагировали на заявление ФСБ РФ, что якобы последняя схватила "неонацистов", "готовивших покушение" на российского "общественного деятеля", пропагандиста Владимира Соловьева по заказу нашей Службы безопасности.

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В нашей СБУ заявили, что не намерены всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые "просто придумывают очередные достижения для российской аудитории".

"Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса, который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины. У СБУ нет никаких планов по его убийству", – говорится в сообщении.

В Службе безопасности особо подчеркнули, что, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, "оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности".

Напомним, что еще в начале апреля в Италии неизвестные сожгли виллу на озере Комо, принадлежащую Соловьеву. Пожар тогда возник рано утром. Для разжигания огня были использованы шины. Речь идет о вилле в Ловено (Менаджо).