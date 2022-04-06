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В Італії спалили віллу кремлівського пропагандиста Соловйова та залишили йому послання (ФОТО)
В Італії невідомі спалили віллу на озері Комо, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Про це повідомило агентство Ansa.
За даними видання, пожежа виникла рано-вранці. Для розпалювання вогню було використано шини. Йдеться про віллу в Ловено (Менаджо).
"Згідно з початковим розслідуванням, інцидент був навмисною дією", - зазначає Ansa. Крім того, на озері Комо постраждала ще одна вілла Соловйова у П'янелло-дель-Ларіо. У ній також були шини, які підпалили, а зовнішні стіни будинку облили фарбою.
Також на стінах Соловйову залишили послання – написи проти самого пропагандиста та російської війни в Україні. Загалом у два будинки було занесено понад 50 покришок.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Справа розслідується карабінерами командування провінції Комо.Соловйову в Італії належать як мінімум три об'єкти нерухомості на озері Комо (район з найбільшою присутністю російських олігархів в Італії поряд з озером Гарда).
Все його майно було заарештовано у рамках застосування антиросійських санкцій. Сам Соловйов протестував щодо арешту вил, називаючи ці заходи нібито "несправедливими та нелогічними".
Зазначимо, що з початку військового вторгнення росіян в Україну Соловйов систематично повторює свої пропагандистські позиції, виправдовуючи напад на нашу країну та звірства російських військових.